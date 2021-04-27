Минпросвещения нашло учебник, который плохо отражает события Сталинградской битвы

Минпросвещения России нашло учебник, который неполно отражает события Сталинградской битвы. По нему преподают в некоторых колледжах, сообщает Telegram-канал «Большая перемена РФ».

«Избежать однобокости». Историки о проверке учебников после критики Путина

Минпросвещения провело массовую проверку учебной литературы. Эксперты особенно обращали внимание на предмет «История» и на события Великой Отечественной войны. Ранее президент России Владимир Путин во время объявления послания к Федеральному собранию удивился, что некоторые российские учебники истории недостаточно полно отражают Сталинградскую битву.

Директор института российской истории РАН Юрий Петров в беседе с НСН рассказал, что ручается за качество учебников по истории для общеобразовательных школ, которые разработали в Российском историческом обществе.

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Фото: kremlin.ru
ТЕГИ:Владимир ПутинИсторияРоссияМинпросвет
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