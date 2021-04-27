Минпросвещения нашло учебник, который плохо отражает события Сталинградской битвы
Минпросвещения России нашло учебник, который неполно отражает события Сталинградской битвы. По нему преподают в некоторых колледжах, сообщает Telegram-канал «Большая перемена РФ».
Минпросвещения провело массовую проверку учебной литературы. Эксперты особенно обращали внимание на предмет «История» и на события Великой Отечественной войны. Ранее президент России Владимир Путин во время объявления послания к Федеральному собранию удивился, что некоторые российские учебники истории недостаточно полно отражают Сталинградскую битву.
Директор института российской истории РАН Юрий Петров в беседе с НСН рассказал, что ручается за качество учебников по истории для общеобразовательных школ, которые разработали в Российском историческом обществе.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
4,8 млн+8 053 / сут.
Умерли
109 тыс.+392 / сут.
Выздоровели
4,4 млн+8 039 / сут.
- В России выявили наименьшее с 27 сентября случаев коронавируса
- В США попросили посмертно помиловать Джорджа Флойда по делу о наркотиках
- Катер ВМС США направился в Черное море
- Минздрав заявил, что россияне стали меньше курить
- Шойгу объявил о создании объединенной системы ПВО с Таджикистаном
- Около 3,5 тыс. силовиков оцепили рынки в Ростовской области
- Законы во исполнение послания президента заработают с 1 июля
- Ожидаемая продолжительность жизни в России снизилась
- Бывший гендиректор «Спартака» собрался судиться с Федуном
- «Академик Черский» начал укладку труб «Северного потока — 2» у берегов Дании
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru