Минпросвещения нашло учебник, который плохо отражает события Сталинградской битвы

Минпросвещения провело массовую проверку учебной литературы. Эксперты особенно обращали внимание на предмет «История» и на события Великой Отечественной войны. Ранее президент России Владимир Путин во время объявления послания к Федеральному собранию удивился, что некоторые российские учебники истории недостаточно полно отражают Сталинградскую битву.

Директор института российской истории РАН Юрий Петров в беседе с НСН рассказал, что ручается за качество учебников по истории для общеобразовательных школ, которые разработали в Российском историческом обществе.

