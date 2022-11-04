СМИ: Западу придется договариваться с Россией при усилении кризиса в ЕС и США

«Если экономические условия в Европе станут еще хуже, а в США начнется рецессия, не будет преувеличением предположить, что призывы к урегулированию станут более ощутимыми, если это поможет снизить экономическое бремя», — отмечает британское издание.

В материале указывается, что инфляция в еврозоне составила 10,7%, в Прибалтике — превысила 22%. Кроме того, крупнейшей экономике ЕС — Германии — необходимо мобилизовать $200 млрд для помощи населению и предприятиям, пострадавшим от высоких цен на энергоносители, отмечает РЕН ТВ.

Также Guardian предупреждает о вероятности обострения конфликта на Украине и прямой конфронтации России и НАТО. Для предотвращения этого западным странам придется решать конфликт с РФ дипломатическим путем, пишет Ura.ru.

