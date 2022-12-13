Американский беспилотник был замечен в 100 километрах от Крыма

По данным сервиса Flightradar24, он взлетел с военно-морской авиабазы Североатлантического альянса в Италии около 11 часов по московскому времени. Летательный аппарат передвигался по кругу на расстоянии не более 100 километров от полуострова.

Ранее стало известно, что Пентагон не принял решение о передаче Украине беспилотников MQ-9 Reaper. Американские ВВС предложили передать БПЛА Киеву еще в марте, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

