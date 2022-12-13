Американский беспилотник был замечен в 100 километрах от Крыма

Разведывательный беспилотник Northrop Grumman RQ-4B Global Hawk с позывным FORTE10, который принадлежит США, несколько часов кружил над нейтральными водами Черного моря рядом с Крымом, сообщает телеканал «360».

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По данным сервиса Flightradar24, он взлетел с военно-морской авиабазы Североатлантического альянса в Италии около 11 часов по московскому времени. Летательный аппарат передвигался по кругу на расстоянии не более 100 километров от полуострова.

Ранее стало известно, что Пентагон не принял решение о передаче Украине беспилотников MQ-9 Reaper. Американские ВВС предложили передать БПЛА Киеву еще в марте, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ТЕГИ:БеспилотникиКрым
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