Депутат Нилов: Выплаты Героям России и СССР превысят 100 тысяч рублей
Ежемесячные выплаты Героям России, СССР и полным кавалерам ордена Славы повысят с 1 февраля. Об этом заявил глава комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослав Нилов в беседе с РИА Новости.
«После февральской индексации на 5,6% ежемесячная выплата Героям России, Героям СССР и полным кавалерам ордена Славы составит 103 693 рубля», - отметил парламентарий.
При этом размер выплаты Героям Труда, Героям Социалистического Труда, полным кавалерам ордена Трудовой Славы составит 76 458 рублей.
Как напомнил Нилов, такие меры поддержки устанавливают в качестве признания особых заслуг перед государством и обществом.
Ранее парламентарий анонсировал индексацию выплат инвалидам, ветеранам боевых действий и участникам Великой Отечественной войны, пишет 360.ru.
