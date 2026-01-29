В Нью-Йорке водитель несколько раз протаранил синагогу

Автомобилист несколько раз протаранил синагогу в Нью-Йорке. Об этом пишет New York Post.

По данным издания, инцидент произошел в Бруклине.

«На видеозаписи инцидента видно, что двери были сорваны с петель», - отмечается в публикации.

Водителя задержали. Как пишет New York Post, мужчина заявил, что его машину занесло.

Ранее в Черновцах на западе Украины подожгли историческую синагогу, никто не пострадал, напоминает РЕН ТВ.

ФОТО: ТАСС / Евгений Разумный
