В Нью-Йорке водитель несколько раз протаранил синагогу
29 января 202608:38
Автомобилист несколько раз протаранил синагогу в Нью-Йорке. Об этом пишет New York Post.
По данным издания, инцидент произошел в Бруклине.
«На видеозаписи инцидента видно, что двери были сорваны с петель», - отмечается в публикации.
Водителя задержали. Как пишет New York Post, мужчина заявил, что его машину занесло.
Ранее в Черновцах на западе Украины подожгли историческую синагогу, никто не пострадал, напоминает РЕН ТВ.
