Американская журналистка раскрыла шесть сценариев окончания конфликта на Украине
Журналист издания Times Кэтрин Филп, которая специализируется на дипломатической тематике, описала шесть возможных сценариев завершения конфликта на Украине. По ее мнению, в числе возможных также предполагается вмешательство НАТО и ядерный удар.
Кэтрин Филп обращает внимание на неясность завершения военных действий на Украине. В связи с этим автор предложила свои варианты исхода конфликта Киева и Москвы.
По первому из них возможно подписание мирного соглашения. По мнению Филп. получить согласие Киева на него будет сложно.
По второму варианту плана между странами будет идти «война на истощение».
Третий сценарий предусматривает прекращение огня и заморозку противостояния.
Победа Украины при отступлении России рассматривается в качестве четвертого варианта развития событий. Пятый вариант – противоположный. Он предусматривает победу России и падение Украины.
По шестому сценарию предполагается «ядерная война или вмешательство НАТО». По мнению Кэтрин Филп, подобное развитие событий станет ответом на использование Россией ядерного оружия.
Ранее зампредседателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев выразил уверенность в том, что Россия достигнет победу при проведении спецоперации и вернет свои территории.
«Дальше будут переговоры, которые, я уверен, станут тяжелыми и нервными», — написал Медведев в своем Telegram-канале.
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