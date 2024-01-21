Ученые предупредили о риски пандемии из-за найденных в Сибири вирусов

Ученые считают, что из-за глобального потепления вирусы могут высвободиться и привести к многочисленным вспышкам неизвестных заболеваний. Биологи начали планировать создание сети мониторинга, которая позволит оперативно выявлять зараженных.

Генетик Жан-Мишель Клавери обратил внимание, что возможной вспышке заболеваемости на Крайнем Севере не уделяется достаточно внимания.

«Там есть опасные вирусы, которые могут заразить людей и вызвать новую эпидемию», - сказал исследователь.

Ранее на сайте Всемирного экономического форума появились сообщения, что «болезнь Х» может быть в 20 раз смертоноснее COVID-19. С 2018 года ученые предупреждают о ее вероятном появлении, отмечает «Радиоточка НСН».

