Ученые предупредили о риски пандемии из-за найденных в Сибири вирусов
Найденные в вечной мерзлоте Сибири древние вирусы могут стать причиной новой пандемии, пишет британская газета The Guardian.
Ученые считают, что из-за глобального потепления вирусы могут высвободиться и привести к многочисленным вспышкам неизвестных заболеваний. Биологи начали планировать создание сети мониторинга, которая позволит оперативно выявлять зараженных.
Генетик Жан-Мишель Клавери обратил внимание, что возможной вспышке заболеваемости на Крайнем Севере не уделяется достаточно внимания.
«Там есть опасные вирусы, которые могут заразить людей и вызвать новую эпидемию», - сказал исследователь.
Ранее на сайте Всемирного экономического форума появились сообщения, что «болезнь Х» может быть в 20 раз смертоноснее COVID-19. С 2018 года ученые предупреждают о ее вероятном появлении, отмечает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru