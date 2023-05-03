Минздрав РФ заявил о выпуске вакцин от кори опережающими темпами

Производство вакцин с целью профилактики заболевания корью осуществляется опережающими темпами. Об этом рассказали ТАСС в пресс-службе министерства здравоохранения. Там анонсировали дополнительные поставки препарата в регионы.

Как уточнили в ведомстве, за последнюю десятидневку апреля в гражданский оборот выпущено свыше 550 тысяч доз вакцины от кори российского производства.

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Руководитель Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека Анна Попова ранее привела статистику, согласно которой, в России прививки от кори поставлены 97% детей. В ходе кампании по подчищающей противокоревой иммунизации привиты до 500 тысяч россиян.

Попова признала осложнение ситуации с заболеваемостью корью, однако подчеркнула, что никаких системных ограничений не требуется. Инфекция выявлена в 44 регионах, в том числе, в Москве. Заслуженный врач России, экс-глава Роспотребнадзора Геннадий Онищенко назвал Telegram-каналу «Радиоточка НСН» две причины появления кори в стране.

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ФОТО: РИА Новости
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