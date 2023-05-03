Минздрав РФ заявил о выпуске вакцин от кори опережающими темпами

Производство вакцин с целью профилактики заболевания корью осуществляется опережающими темпами. Об этом рассказали ТАСС в пресс-службе министерства здравоохранения. Там анонсировали дополнительные поставки препарата в регионы.

Как уточнили в ведомстве, за последнюю десятидневку апреля в гражданский оборот выпущено свыше 550 тысяч доз вакцины от кори российского производства.