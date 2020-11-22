Американская компания раскрыла цену вакцины от коронавируса

К концу года американские изготовители планируют выпустить порядка 20 миллионов доз вакцины. По словам Банселя, часть продукции европейцы, которые уже ведут переговоры с компаний США, смогут закупить в этом году, сообщает Газета.ru.

Напомним, компания Moderna 27 июля приступила к испытаниям вакцины от КОВИД mRNA-1273. В тестировании участвуют 30 тысяч добровольцев. По итогам третьей фазы эффективность препарата составила 94,5 процента, напоминают «Известия» .

Накануне, выступая на саммите G20, президент России Владимир Путин заявил о готовности России предоставить вакцины от COVID-19 нуждающимся странам. Он отметил неизбежность конкуренции на рынке вакцин и призвал формировать портфель препаратов против коронавируса, исходя из гуманитарных целей.



