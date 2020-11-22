Американская компания раскрыла цену вакцины от коронавируса
Биотехнологическая компания США назвала цену производства своей вакцины. Комментарий по этому поводу дал глава Moderna Стефан Бансель немецкому изданию Welt am Sonntag.
Одна доза препарата для импорта в другие страны составит 25–37 долларов, сказал глава Moderna. Бансель подчеркнул, что считает эту цену справедливой. Он также отметил, что на конечную цену вакцины для продажи будут влиять объемы закупки, пишут «Невские новости».
К концу года американские изготовители планируют выпустить порядка 20 миллионов доз вакцины. По словам Банселя, часть продукции европейцы, которые уже ведут переговоры с компаний США, смогут закупить в этом году, сообщает Газета.ru.
Напомним, компания Moderna 27 июля приступила к испытаниям вакцины от КОВИД mRNA-1273. В тестировании участвуют 30 тысяч добровольцев. По итогам третьей фазы эффективность препарата составила 94,5 процента, напоминают «Известия» .
Накануне, выступая на саммите G20, президент России Владимир Путин заявил о готовности России предоставить вакцины от COVID-19 нуждающимся странам. Он отметил неизбежность конкуренции на рынке вакцин и призвал формировать портфель препаратов против коронавируса, исходя из гуманитарных целей.
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