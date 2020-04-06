Американская актриса из «Челюстей» скончалась из-за коронавируса
В США умерла актриса Ли Фьерро, заболевшая коронавирусом. Отмечается, что причиной смерти стали осложнения, вызванные COVID-19.
91-летняя актриса ушла из жизни в доме престарелых в штате Огайо. Зрителям Ли Фьерро запомнилась благодаря роли в фильме «Челюсти» режиссера Стивена Спилберга, отмечает RT.
Ранее в США из-за коронавируса умер известный музыкант, композитор, обладатель трех премий «Эмми» Адам Шлезингер. Ему было 52 года.
В конце марта в Лондоне скончался британский актер Эндрю Джек, сыгравший в «Звездных войнах», передает «Свободная пресса».
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