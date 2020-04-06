Американская актриса из «Челюстей» скончалась из-за коронавируса

В США умерла актриса Ли Фьерро, заболевшая коронавирусом. Отмечается, что причиной смерти стали осложнения, вызванные COVID-19.

СМИ: Дочь Охлобыстина заразилась COVID-19

91-летняя актриса ушла из жизни в доме престарелых в штате Огайо. Зрителям Ли Фьерро запомнилась благодаря роли в фильме «Челюсти» режиссера Стивена Спилберга, отмечает RT.

Ранее в США из-за коронавируса умер известный музыкант, композитор, обладатель трех премий «Эмми» Адам Шлезингер. Ему было 52 года.

В конце марта в Лондоне скончался британский актер Эндрю Джек, сыгравший в «Звездных войнах», передает «Свободная пресса».

Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News

ФОТО: Кадр из фильма «Челюсти»
ТЕГИ:КоронавирусСШАСмерть