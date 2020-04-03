СМИ: Дочь Охлобыстина заразилась COVID-19
Дочь российского актера Ивана Охлобыстина Анфиса сдала тест на коронавирус, он оказался положительным. Об этом сообщает РЕН ТВ. Источник подчёркивает, что врачи приняли решение оставить девушку на домашнем карантине, поскольку она не попадает в группу риска.
Сам Иван Охлобыстин пока никак не прокомментировал эту информацию.
Ранее НСН писала, что в Москве задержана актриса Янина Бугрова, сыгравшая в сериале «Счастливы вместе». Артистка, зараженная коронавирусом, нарушила режим самоизоляции. 43-летняя актриса недавно вернулась из Франции и сдала положительный тест на коронавирус. Так как болезнь у Бугровой протекала в легкой форме, ей разрешили находиться в своей квартире на севере Москвы.
Однако прибывшие проверить ее сотрудники скорой помощи не обнаружили женщину дома. Позже сотрудники полиции задержали актрису в 11 километрах от её дома. Более того, было установлено, что артистка неоднократно нарушала карантинный режим. В отношении Бугровой будет проведена проверка.
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