СМИ: Дочь Охлобыстина заразилась COVID-19

Дочь российского актера Ивана Охлобыстина Анфиса сдала тест на коронавирус, он оказался положительным. Об этом сообщает РЕН ТВ. Источник подчёркивает, что врачи приняли решение оставить девушку на домашнем карантине, поскольку она не попадает в группу риска.

Сам Иван Охлобыстин пока никак не прокомментировал эту информацию.