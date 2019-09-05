Вадим Самойлов предложит гостям фестиваля «НАШИ В ГОРОДЕ» спеть хором

Шикарный музыкальный подарок НАШЕ Радио подготовило всем москвичам и гостям столицы на День города, который будет отмечаться 7-8 сентября. Фестиваль «НАШИ В ГОРОДЕ» станет своеобразной афтерпати юбилейного, 20-го «НАШЕСТВИЯ», прошедшего в июле в Тверской области. В рамках музыкального марафона на проспекте Академика Сахарова в центре Москвы с главными хитами выступят участники полевого «НАШЕСТВИЯ».

Музыкант Вадим Самойлов, который выступит на празднике, рассказал НСН, что планирует исполнить хиты группы «Агата Кристи», чтобы порадовать зрителей масштабного рок-концерта.

«Конечно, день Москвы – это грандиозный праздник, очень приятно, что есть возможность выступить в рамках этого замечательного мероприятия. Выступление на улице, на больших площадях – это всегда очень большая ответственность, это всегда почетно. Мы покажем праздничную программу. День города – не то место, где нужно показывать новый материал. Все будет ожидаемо. Я буду выступать 7 числа, закрывать концерт этого дня. Это будет часовой сет из самых аутентичных песен "Агаты Кристи". Там будет трагикомедия и, конечно, огромный блок песен, который нужно будет петь хором обязательно. Всех приглашаю на праздник!» - заявил он.

Вадим Самойлов оценил заслуги столичных властей, которые заботятся о внешнем облике города, благодаря чему Москва постоянно преображается в лучшую сторону. Он пожелал городу дальнейшего процветания и роста.

«Москва у нас эталонный город, я считаю, что администрация все делает правильно, потому что Москва хорошеет, это такой уже давнишний тренд, и хорошо, чтобы он продолжился. Желаю нашему городу процветания и спасибо, что давно в ‘94 году я сюда переехал, и он меня принял, и я считаю его сейчас своим домом», - добавил музыкант.

Собеседник НСН оценил масштаб фестиваля «НАШИ В ГОРОДЕ», отметив его расширенные возможности в сравнении с тем же «Нашествием». По словам артиста, на концерте в центре города удастся познакомить новых людей с русской рок-музыкой.

«Формат фестиваля "НАШИ В ГОРОДЕ" на площадях Москвы – это не афтерпати. Это для нас с вами это афтерпати, потому что мы - погруженные люди в русский рок. А для горожан это такой праздник, знакомство с русским роком, с его гранями. И это замечательно, что есть возможность бесплатно людей пригласить, чтобы они ознакомились, кто-то из них, может, потом увлечется, начнет глубже изучать, это все огромный замечательный пласт большой музыкальной культуры. Для меня это событие большей значимости – это возможность предложить себя новому зрителю. Это очень хорошо. Самое главное, что мы действительно показываем горожанам вместе с "Нашим радио" то, что является значимой частью русской музыкальной культуры. Это дорогого стоит», - добавил Вадим Самойлов.

Весь лайнап и расписание выступлений - на официальном сайте Nashe.ru. Следите за новостями в эфире «НАШЕго Радио» и в социальных сетях радиостанции. 7 и 8 сентября, «НАШИ В ГОРОДЕ». Вход – свободный!

