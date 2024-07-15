«Альтернатива есть!»: Депутат Смолин представил Рособрнадзору предложение по ЕГЭ

«ЕГЭ имеет свои плюсы и минусы, но минусов больше. Главный плюс – это увеличение количества ребят из регионов в московских и питерских вузах. Но они обратно не возвращаются. В регионах увеличивается количество бюджетных мест, потому что концентрация в Москве и Питере стала критической, опасна для воспроизводства регионального потенциала. Даже этот плюс ЕГЭ имеет свою обратную сторону», - отметил он.

Смолин призвал сделать ЕГЭ добровольным, чтобы не ущемлять права ребят из регионов.

«Нам говорят, что нет альтернативных вариантов. А в Госдуме было не менее двух десятков законопроектов, которые предлагали менять ЕГЭ. Мы предлагаем вернуть ЕГЭ в добровольный режим. Такая практика в России существовала с 2002 по 2008 год. Такая практика существовала в Крыму, сегодня такое право есть у ребят в новых регионах России. Эта система работает. Если парень или девушка непременно хотят в московский или питерский вуз, они имеют право сдать ЕГЭ. Если они хотят в вуз своего региона, нет необходимости им сдавать ЕГЭ. Это наше предложение», - заключил собеседник НСН.

Сегодня российские школьники все чаще уходят в колледжи после девятого класса из-за страха перед ЕГЭ и дорогим высшим образованием, заявил член Совета межрегионального профсоюза работников образования «Учитель» Дмитрий Казаков «Радиоточке НСН».

