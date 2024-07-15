«Альтернатива есть!»: Депутат Смолин представил Рособрнадзору предложение по ЕГЭ
Олег Смолин заявил НСН, что депутаты давно предлагают сделать ЕГЭ добровольным, чтобы дать право выбора выпускникам.
Сегодня необходимо сделать ЕГЭ добровольным, чтобы желающие могли поступить в столичные и питерские вузы, заявил зампред комитета Госдумы по науке и высшему образованию Олег Смолин в беседе с НСН. При этом, по его словам, для поступления в свой регион сдавать ЕГЭ нет необходимости.
Ранее глава Рособрнадзора Анзор Музаев перечислил минусы возможной отмены ЕГЭ. По его мнению, в таком случае на «выпускников наложится дополнительная нагрузка по двойному прохождению экзаменов: в школе и в вузе». Также такие реформы вернут систему образования к тем проблемам, из-за которых был введен ЕГЭ: коррупция в школах и при приеме в вузы, оплата репетиторов, которые входят в приемные комиссии, невозможность подготовиться к поступлению в несколько учебных заведений.
«ЕГЭ имеет свои плюсы и минусы, но минусов больше. Главный плюс – это увеличение количества ребят из регионов в московских и питерских вузах. Но они обратно не возвращаются. В регионах увеличивается количество бюджетных мест, потому что концентрация в Москве и Питере стала критической, опасна для воспроизводства регионального потенциала. Даже этот плюс ЕГЭ имеет свою обратную сторону», - отметил он.
Смолин призвал сделать ЕГЭ добровольным, чтобы не ущемлять права ребят из регионов.
«Нам говорят, что нет альтернативных вариантов. А в Госдуме было не менее двух десятков законопроектов, которые предлагали менять ЕГЭ. Мы предлагаем вернуть ЕГЭ в добровольный режим. Такая практика в России существовала с 2002 по 2008 год. Такая практика существовала в Крыму, сегодня такое право есть у ребят в новых регионах России. Эта система работает. Если парень или девушка непременно хотят в московский или питерский вуз, они имеют право сдать ЕГЭ. Если они хотят в вуз своего региона, нет необходимости им сдавать ЕГЭ. Это наше предложение», - заключил собеседник НСН.
Сегодня российские школьники все чаще уходят в колледжи после девятого класса из-за страха перед ЕГЭ и дорогим высшим образованием, заявил член Совета межрегионального профсоюза работников образования «Учитель» Дмитрий Казаков «Радиоточке НСН».
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