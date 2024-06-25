Рособрнадзор обратился в Госдуму за предложениями по форме ЕГЭ

Отмечается, что в ведомстве ждут конструктивных предложений от депутатов по форме справедливого и комфортного формата ЕГЭ. На данный момент речи о возвращении к старой системе не идет.

Ранее зампред комитета Госдумы по науке и высшему образованию Олег Смолин заявил, что ЕГЭ позволяет школьникам из регионов на общих основаниях поступать в столичные вузы, но вместе с тем экзамен ежегодно способствует и «утечке мозгов» за рубеж.

Перед тем как отменять ЕГЭ, важно продумать новую удобную систему сдачи экзаменов и разделить этот процесс с поступлением в вуз. Об этом «Радиоточке НСН» заявила председатель Ассоциации родительских комитетов и сообществ Ольга Леткова. По ее словам, можно сделать поступление в институт по среднему баллу для того, чтобы ребята из регионов смогли спокойно поступать в высшие учебные заведения.

