Рособрнадзор обратился в Госдуму за предложениями по форме ЕГЭ
Рособрнадзор обратился в Госдуму за предложениями по форме ЕГЭ, сообщил глава ведомства Анзор Музаев.
По его словам, было направлено официальное письмо всем депутатам, которые до этого высказывались за отмену или изменение формы экзамена.
Отмечается, что в ведомстве ждут конструктивных предложений от депутатов по форме справедливого и комфортного формата ЕГЭ. На данный момент речи о возвращении к старой системе не идет.
Ранее зампред комитета Госдумы по науке и высшему образованию Олег Смолин заявил, что ЕГЭ позволяет школьникам из регионов на общих основаниях поступать в столичные вузы, но вместе с тем экзамен ежегодно способствует и «утечке мозгов» за рубеж.
Перед тем как отменять ЕГЭ, важно продумать новую удобную систему сдачи экзаменов и разделить этот процесс с поступлением в вуз. Об этом «Радиоточке НСН» заявила председатель Ассоциации родительских комитетов и сообществ Ольга Леткова. По ее словам, можно сделать поступление в институт по среднему баллу для того, чтобы ребята из регионов смогли спокойно поступать в высшие учебные заведения.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru