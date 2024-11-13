Алсу заявила, что после развода с Абрамовым сосредоточилась на работе

Напомним, певица подала иск о разводе в мае 2024 года. Исковое заявление было удовлетворено столичным Пресненским судом 27 августа 2024 года.

Артистка заявила, что сейчас работает над новым альбомом. Кроме того, впервые за 20 лет певица хочет поехать в гастрольный тур.

Она также отметила, что не торопится вступать в новые отношения.

Ранее Алсу намекала, что причиной ее развода с бизнесменом Яном Абрамовым, с которым она состояла в браке 18 лет, была "девушка с низкой социальной ответственностью, напоминает РЕН ТВ.

