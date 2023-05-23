Аллею премии «Экология – дело каждого» создали в деревне Конюхова

Плодовая аллея из 100 деревьев, посвященная премии Росприроднадзора «Экология – дело каждого», появилась в деревне российского путешественника Федора Конюхова в Тульской области. Над высадкой черешен, слив и яблонь трудились активные участники и призеры Международной детско-юношеской премии службы.

По всей России в текущем году благодаря премии высажено свыше двух тысяч деревьев. Впервые по итогам второго сезона проекта составили рейтинг самых активных образовательных учреждений по числу участников. Порядка 200 учреждений получили сертификаты на высадку саженцев на территории школ.

«Важно высаживать деревья, заботиться о животных, быть рядом с природой и помогать ей. Премия «Экология – дело каждого» стала настоящим символом добрых экологических инициатив и их поддержки. Это очень нужная инициатива Росприроднадзора обрела огромный масштаб – 39 стран приняли участие в ней за два года», - сказал член жюри премии Фёдор Конюхов, добавив, что бережное отношение к природе начинается с малого.

Росприроднадзор учредил премию 31 марта 2021 года. Ежегодно она присуждается за нестандартные инициативы, посвященные сохранению окружающей среды и популяризации экологической культуры. За первые два года поступило более 55 тысяч заявок от участников из 39 стран, включая Россию, где к проекту присоединились дети из всех регионов. Победителей и призеров ждут призы, в том числе путевки в ВДЦ «Орлёнок» и на Черное море, обучающие курсы. Заявки на третий сезон премии принимаются на сайте проекта с 1 марта по 1 октября.

Партнеры премии: АНО «Центр «Арктические инициативы», ОАО «РЖД», АО «ОХК «Уралхим», Московский зоопарк, РИА Новости, Международное информационное агентство и радио Sputnik, НИУ ВШЭ, медиахолдинг «Русская медиагруппа», Российский футбольный союз, МИЦ «Известия», «Общественное Телевидение России», ИД «Комсомольская правда», «Детское радио», «Телеканал 360», «Российская газета», газета «Ведомости», ИД «Аргументы и факты» и другие.

