Аллерголог связала плохие результаты школьников на ЕГЭ с неудачным парфюмом
Резкий парфюм может помешать ученикам успешно сдать Единый государственный экзамен (ЕГЭ), заявила аллерголог-иммунолог Видновской клинической больницы Минздрава Подмосковья Наталья Попова. Ее слова приводит NEWS.ru.
Она посоветовала внимательно отнестись к выбору парфюма перед экзаменом и избегать резких и тяжелых запахов.
Попова призвала думать не только о себе, но и о других учениках, которые могут отвлечься на слишком резкий запах и даже получить приступ аллергии. Лучше выбирать нейтральные и мягкие ароматы, отметила она.
Ранее психолог Анфиса Калистратова в беседе с НСН посоветовала старшеклассникам перед подготовкой к экзаменам пропить курс витаминов, а также следить за водным балансом в организме.
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