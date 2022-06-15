Аллергикам рассказали о защите от тополиного пуха

По его словам, во время цветения тополя аллергикам следует защищать от пуха дыхательные пути и глаза, для чего понадобятся медицинская маска и солнцезащитные очки.

Также он отметил, что защитить от пуха дом или квартиру помогут затянутые москитной сеткой или марлей окна.

«То же самое желательно сделать на работе, если есть такая возможность. Если её нет, то договориться пользоваться климат-контролями, потому что там фильтруется наружный воздух, и пыльца, тополиный пух в помещение не попадут», — подчеркнул Болибок.

Эксперт добавил, что при проявлении симптомов аллергии, необходимо пройти аллергологическое обследование и обратиться к врачу, который подберёт правильное лечение.

Ранее врач-терапевт Людмила Алексеева заявила, что страдающим аллергией и астмой, использовать устройства с опцией увлажнения.

