Врач-терапевт рассказала об опасности кондиционеров
Кондиционер может быть опасен для здоровья, предупредила врач-терапевт Людмила Алексеева. Об этом эксперт рассказала в беседе с «Вечерней Москвой».
Как отметила медик, оборудование для охлаждения воздуха угрожает состоянию пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями, ревматоидным артритом, синуситами, аллергическим ринитом, астмой. Эти заболевания могут обостриться из-за холодного воздуха в помещении. Алексеева посоветовала следить, чтобы разница между температурой дома и на улице не превышала восьми градусов. Оптимальная температура — от 23 до 26 градусов тепла.
Кроме того, врач рекомендовала тем, кто страдает аллергией и астмой, использовать устройства с опцией увлажнения. Это позволит избежать обострения заболеваний.
Также терапевт отметила, что частое использование кондиционеров сушит кожу, провоцирует дерматологические проблемы и грозит обострением кожных заболеваний.
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