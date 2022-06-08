Врач-терапевт рассказала об опасности кондиционеров

Кондиционер может быть опасен для здоровья, предупредила врач-терапевт Людмила Алексеева. Об этом эксперт рассказала в беседе с «Вечерней Москвой».

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Как отметила медик, оборудование для охлаждения воздуха угрожает состоянию пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями, ревматоидным артритом, синуситами, аллергическим ринитом, астмой. Эти заболевания могут обостриться из-за холодного воздуха в помещении. Алексеева посоветовала следить, чтобы разница между температурой дома и на улице не превышала восьми градусов. Оптимальная температура — от 23 до 26 градусов тепла.

Кроме того, врач рекомендовала тем, кто страдает аллергией и астмой, использовать устройства с опцией увлажнения. Это позволит избежать обострения заболеваний.

Также терапевт отметила, что частое использование кондиционеров сушит кожу, провоцирует дерматологические проблемы и грозит обострением кожных заболеваний.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ЗдоровьеВрачи
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