В Москве впервые остановлен водитель, нарушивший домашний карантин

Сотрудники полиции остановили в черте российской столицы первого москвича за рулём автомобиля за нарушение домашнего карантина после лечения от коронавирусной инфекции. Произошло это на Московской кольцевой автодороге, информирует ТАСС со ссылкой на городской департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

Как выяснилось, 22 марта мужчина был госпитализирован в стационар НИИ им. Склифосовского с острой формой COVID-19. После выздоровления его выписали из больницы 4 апреля. До 18 числа он обязан был соблюдать строго домашний режим.

Как подчёркивают в департаменте, до сих пор нарушители карантина за рулём авто ещё ни разу не задерживались в столице. Машину нарушителя переправили на специальную стоянку, водителя сотрудники МВД препроводили в больницу.

Согласно принятым изменениям в Кодекс об административных нарушениях Москвы, к административной ответственности будут привлекаться нарушители обязательного карантина: больные коронавирусом, проживающие с ними, а также возвратившиеся из стран с неблагополучной эпидемиологической ситуацией.

В первый раз штраф составит 4 тысячи рублей, за повторное нарушение - 5 тысяч рублей. Еслинарушитель карантина находится в автомобиле - 5 тысяч рублей. Для граждан, которые не подпадают под вышеперечисленные категории, передвижение на личной машине во время режима повышенной готовности в Москве пока не ограничено.

