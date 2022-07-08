Бурунов и Семенович раскроют секреты ЗОЖ в лектории «Здоровая Москва»

Правильный образ жизни не надо превращать в маниакальную привычку, человеку достаточно знать, что ему можно, нельзя и нужно, заявил главный врач Первой Градской больницы Алексей Свет в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».

Дискуссия «ЗОЖ или кутеж? Правила жизни звезд» лектория «Здоровая Москва» состоится в субботу, 9 июля в 16:00 в амфитеатре парка «Зарядье». Разговор пойдет об изменениях организма, которые происходят с возрастом и под влиянием особенностей образа жизни. Своим опытом поделится актер Сергей Бурунов, певица Анна Семенович, стендап-комик Андрей Бебуришвили.

«Человек должен следить за своим здоровьем, образом жизни, но не превращать это в какую-то маниакальную привычку. Потому что человек должен жить, а жизнь включает в себя массу компонентов, здоровье, наверное, самый основной. Человек должен про себя знать, что ему можно, нельзя и нужно», - сказал Свет, который тоже будет участвовать в дискуссии.

Для участия необходимо предварительно зарегистрироваться на сайте Мосгорздрава.

Ранее сообщалось, что в цикле из 10 открытых лекций, которые пройдут на площадках проекта «Здоровая Москва», участвуют врачи общей практики, профильные специалисты, диетологи, учёные, психологи.

