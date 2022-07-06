Алишер Усманов отозвал свой иск о разводе с Ириной Винер

Бизнесмен Алишер Усманов отозвал свой иск о разводе с тренером по художественной гимнастике Ириной Винер-Усмановой. Об этом сообщает «РИА Новости».

Алишер Усманов намерен опротестовать в суде включение его в санкционные списки

Отмечается, что представители предпринимателя заявили в суде отказ от требований и суд прекратил производство по делу.

Предприниматель подал иск о разводе в начале мая, напоминает РИА ФАН. Заседание по делу было назначено на 7 июня. Процесс проходил в закрытом режиме.

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ФОТО: РИА Новости
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