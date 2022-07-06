Алишер Усманов отозвал свой иск о разводе с Ириной Винер
6 июля 202211:04
Бизнесмен Алишер Усманов отозвал свой иск о разводе с тренером по художественной гимнастике Ириной Винер-Усмановой. Об этом сообщает «РИА Новости».
Отмечается, что представители предпринимателя заявили в суде отказ от требований и суд прекратил производство по делу.
Предприниматель подал иск о разводе в начале мая, напоминает РИА ФАН. Заседание по делу было назначено на 7 июня. Процесс проходил в закрытом режиме.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru