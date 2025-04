AliExpress назвал самые популярные в России наушники

Второе место в данной категории заняла модель Soundcore by Anker P20i. В ТОП-5 также попали Xiaomi M79, Baseus Bowie 3.0 и Realme Buds Air 6.

В списке полноразмерных наушников первую строчку заняли Ugreen Choice Max5c. Модель Soundcore by Anker Life Q30 попала на вторую строчку, а Oneodio Fusion A70 - на третью. ТОП-5 замкнули наушники Soundcore by Anker Space One и Ugreen Studio Max2.

Ранее инженер-аналитик компании «Газинформсервис» Екатерина Едемская заявила, что уязвимости в беспроводных наушниках могут превратить их в инструмент для слежки, кражи данных и даже финансового мошенничества, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».