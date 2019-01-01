Алибасов пообещал подать в суд на шоу Дмитрия Шепелева

Бари Алибасова обвинили в срыве съемок программы «На самом деле» на Первом канале. Как отмечает «Собеседник», один из участников массовки сообщил, что продюсер попросту не явился в студию. В ходе съёмок программы «На самом деле» Алибасов должен был пройти проверку на полиграфе и раскрыть подробности того дня, когда по роковой случайности он выпил жидкость для прочистки труб. Участник съёмок отметил, что продюсер якобы не явился в студию, в последний момент сообщив, что плохо себя чувствует.

В свою очередь, сам Бари Алибасов в беседе с РИА ФАН заявил, что всё этом ложь, и пригрозил телевизионщикам судом. Он рассказал, что досидел на этой программе до самого конца, но назвал всё, что там обсуждалось «наглым враньём». В шоу Дмитрия Шепелева поднималась тема о том, что Алибасов якобы подстроил свое лечение.

Шоумен продолжает настаивать на том, что провёл в больнице четыре недели. Рядом с ним находились родственники и друзья, а также многочисленный персонал. Именно поэтому Бари Алибасов намерен подать в суд для того, чтобы выяснить отношения с создателями ток-шоу «На самом деле».