Александр Жуков может заменить Кудрина на посту главы Счетной палаты
Первый вице-спикер Госдумы РФ Александр Жуков является основным кандидатом на пост главы Счетной палаты вместо Алексея Кудрина, который собирается переходить в компанию «Яндекс». Об этом сообщает РБК со ссылкой на собеседников, близких к администрации президента и контрольному ведомству.
«Жуков — это хорошая кандидатура, он профессионал и не коррумпирован. Его поддерживает лично Кудрин», — пояснил один из собеседников РБК, осведомленный в решении кадрового вопроса.
Также отмечается, что Жукова предложил Кудрин как основного кандидата, «хотя есть и другие варианты». Также возможны неожиданные решения со стороны президента Владимира Путина, отметил собеседник издания.
По словам представителя Жукова, ей «ничего неизвестно» о его возможном переходе в Счетную палату.
Ранее стало известно, что глава Счетной палаты Алексей Кудрин покинет свой пост до конца года, сообщает ТАСС со ссылкой на собственный источник. Собеседник агентства уточнил, что в ближайшее время чиновник может перейти на работу в «Яндекс».
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