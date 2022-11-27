Александр Жуков может заменить Кудрина на посту главы Счетной палаты

Первый вице-спикер Госдумы РФ Александр Жуков является основным кандидатом на пост главы Счетной палаты вместо Алексея Кудрина, который собирается переходить в компанию «Яндекс». Об этом сообщает РБК со ссылкой на собеседников, близких к администрации президента и контрольному ведомству.

В Кремле опровергли переход Кудрина в «Яндекс»

«Жуков — это хорошая кандидатура, он профессионал и не коррумпирован. Его поддерживает лично Кудрин», — пояснил один из собеседников РБК, осведомленный в решении кадрового вопроса.

Также отмечается, что Жукова предложил Кудрин как основного кандидата, «хотя есть и другие варианты». Также возможны неожиданные решения со стороны президента Владимира Путина, отметил собеседник издания.

По словам представителя Жукова, ей «ничего неизвестно» о его возможном переходе в Счетную палату.

Ранее стало известно, что глава Счетной палаты Алексей Кудрин покинет свой пост до конца года, сообщает ТАСС со ссылкой на собственный источник. Собеседник агентства уточнил, что в ближайшее время чиновник может перейти на работу в «Яндекс».

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

Фото: пресс-служба Госдумы РФ
ТЕГИ:НазначениеОтставки И НазначенияСчетная ПалатаГосдума
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры