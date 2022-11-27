Александр Жуков может заменить Кудрина на посту главы Счетной палаты

«Жуков — это хорошая кандидатура, он профессионал и не коррумпирован. Его поддерживает лично Кудрин», — пояснил один из собеседников РБК, осведомленный в решении кадрового вопроса.



Также отмечается, что Жукова предложил Кудрин как основного кандидата, «хотя есть и другие варианты». Также возможны неожиданные решения со стороны президента Владимира Путина, отметил собеседник издания.



По словам представителя Жукова, ей «ничего неизвестно» о его возможном переходе в Счетную палату.

Ранее стало известно, что глава Счетной палаты Алексей Кудрин покинет свой пост до конца года, сообщает ТАСС со ссылкой на собственный источник. Собеседник агентства уточнил, что в ближайшее время чиновник может перейти на работу в «Яндекс».



