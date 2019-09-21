Рар: Зачем немцы едут в Россию?

Немецкий журналист Доминик Калус на портале Ostexperte.de рассказал об особенностях жизни в России и сравнил их с европейскими реалиями.

По мнению Калуса, одна из главных проблем для иностранца в столице – незнание английского языка. Журналист считает, что поход в магазин или необходимость обратиться за помощь. В общественном транспорте на английском станут стресс-тестом для иностранца.

Он также отметил, что россияне мало улыбаются по сравнению с европейцами. Но пояснил, что в России улыбка не бывает без причины, а натянутая – признак дурного тона, пишут Известия.

Немецкий политолог Александр Рар в эфире НСН отметил главное преимущество жизни в славянских странах, прежде всего, в России, в глазах европейцев. Это - открытость людей, которую отметил немецкий журналист.

«В славянских странах, в Росси люди более открытые – это верно, и я не буду спорить с коллегой. Очень хорошо, что человек поехал в Россию и пересказал свои впечатления. Многие немцы, выросшие или живущие в Германии, чувствуют себя скованными. А когда они приезжают в Россию – так мне рассказывают – чувствуют широту души. Если человек дружит, значит – по-настоящему. На Западе, особенно в Германии, больше сдержанности. Думаю, это связано с приоритетом частной собственности. Люди просто не хотят об этом и о частной жизни распространяться. Менталитет такой.

Я сегодня разговаривал с русским губернатором из Омска (Юрием Бурковым, главой Омской области - прим. НСН), который рассказал, что у них есть немецкая автономия, куда очень много зажиточных немцев из Германии возвращаются и остаются! Они чувствуют, что в России они более раскрепощенные и свободные, больше могут достичь, чем в забюрократизированной Германии», - рассказал Рар.