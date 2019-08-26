Рар: Ни один серьезный вопрос в мире невозможно решить без России
Политолог Александр Рар специально для НСН подготовил топ главных, на его взгляд, новостей уходящего дня.
Трамп и лидеры стран-участниц G7 разошлись во взглядах на возвращение в клуб России
Президент США Дональд Трамп и лидеры стран-участниц G7 разошлись во взглядах на восстановления формата G8 с участием России. По мнению Трампа, спустя пять лет после исключения из «восьмерки» Россия должна снова участвовать в саммите. Итальянский премьер-министр Джузеппе Конте выразил согласие. Британский премьер Борис Джонсон, канцлер ФРГ Ангела Меркель и глава правительства Канады Джастин Трюдо, а также глава Европейского совета Дональд Туск высказались против. Глава правительства Японии Синдзо Абэ сохранил нейтралитет.
Александр Рар: «Всем понятно, и особенно – американцам, что главные проблемы в этом мире без России (ну, кстати, и без Китая и без Индии) решить уже невозможно. Я думаю, что через год мир настолько изменится и в нем появится столько новых проблем, что даже самые отъявленные скептики, настроенные негативно по отношению к России, согласятся с приглашением российского президента на эту встречу», - подчеркнул Александр Рар в беседе с НСН.
Меркель: Германия и Франция стремятся к проведению новой встречи в нормандском формате
Канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что Германия и Франция стремятся к проведению встречи в нормандском формате по Украине в ближайшее время, она должна быть проведена в Париже.
Александр Рар: «Думаю, абсолютно реально сделать так, чтобы Россия и Украина начали договариваться об обмене пленных. Это поможет улучшить атмосферу, которая была осложнена разными конфликтами, которые, в том числе, постоянно провоцировал Петр Порошенко. Ну и главным остается вопрос «Как помочь людям, которые уже пять лет так страдают на востоке Украины?» И мне кажется, что восстановление этого региона может проводиться только экономическими усилиями России, Украины (если у нее будут на это средства и политическая воля) и Запада. А еще мне кажется, что новый президент Украины Владимир Зеленский, в отличие от своего предшественника Порошенко, все-таки, понимает, что он должен выполнять поручения, которые ему дали его же избиратели: остановить кровопролитие на Донбассе»,- отметил он в эфире НСН.
В Германии предложили высылать из Европы беженцев, часто путешествующих на родину
Беженцев, которые часто посещают родину, необходимо высылать из Европы. Об этом рассказал министр внутренних дел Германии Хорст Зеехофер. Частые визиты мигрантов в родную страну свидетельствуют о том, что там им не угрожает опасность. Кроме того, глава МВД указал на отсутствие финансовых проблем у таких людей, поскольку стоимость авиабилетов из Германии в Сирию, Афганистан или Ирак и обратно превышает полторы тысячи евро.
Александр Рар: «Очень многим людям сейчас понятно, что страждущим беженцам необходимо предоставить хотя бы временное убежище. И это делается. Когда это касается выходцев из арабских стран, все понятно. Но когда приезжает все больше и больше африканцев из стран, где нет войн, а есть только жуткая бедность, и когда их принимают, здесь вопросы возникают. Этот вопрос беженцев и миграционного кризиса просто не уходит с повестки дня и может даже привести к смене правительства во многих странах. Думаю, мы увидим это в ближайшие годы»,- сказал НСН Александр Рар.
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«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.
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