Александр «Чача» Иванов сравнил пандемию в России и США

В Америке число вакцинированных людей приближается к 95%, заявил лидер группы НАИВ Александр «Чача» Иванов в пресс-центре НСН.

«Я в Америке был последний раз в августе, с тех пор я живу в Санкт-Петербурге, привез свою дочку учиться. Основное отличие состоит в том, что в Америке гораздо больше людей вакцинировалось. Помогает ли это побеждать болезнь? Хочется верить, что да. В городе, в котором я жил, в Санта-Барбаре 95% вакцинировано, но такое положение далеко не везде. Есть штаты, где мало вакцинировано», - рассказал музыкант.

Вакцинация – тот случай, когда русский человек мог бы довериться государству, заявил лидер группы НАИВ в пресс-центре ранее.

