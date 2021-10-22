Александр «Чача» Иванов сравнил пандемию в России и США
Музыкант рассказал, что главное отличие – в отношении граждан к вакцинации.
В Америке число вакцинированных людей приближается к 95%, заявил лидер группы НАИВ Александр «Чача» Иванов в пресс-центре НСН.
«Я в Америке был последний раз в августе, с тех пор я живу в Санкт-Петербурге, привез свою дочку учиться. Основное отличие состоит в том, что в Америке гораздо больше людей вакцинировалось. Помогает ли это побеждать болезнь? Хочется верить, что да. В городе, в котором я жил, в Санта-Барбаре 95% вакцинировано, но такое положение далеко не везде. Есть штаты, где мало вакцинировано», - рассказал музыкант.
Вакцинация – тот случай, когда русский человек мог бы довериться государству, заявил лидер группы НАИВ в пресс-центре ранее.
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