Альбом карикатур для Черчилля впервые покажут широкой публике
Россияне впервые увидят рисунки, которые были подарены экс-премьер-министру Великобритании Уинстону Черчиллю. Посетили смогут увидеть альбом со 119 карикатурами на выставке «Карикатуры. Комиксы. Юмор личного врага фюрера», подготовленной к 125-летию со дня рождения художника Бориса Ефимова и 80-летию Нюрнбергского процесса. Об этом сообщают «Известия».
Народный художник СССР известен в том числе благодаря своим карикатурам на нацистский режим Третьего Рейха. Он высмеивал Адольфа Гитлера и лидеров европейских фашистских государств. Ефимов работал художником в «Известиях» около 85 лет и создал цикл во время подготовки своей книги «Гитлер и его свора» (1943). Этот комплект предназначался издательству, но после выхода книги оригиналы были отправлены лидером СССР Иосифом Сталиным в подарок в Лондон.
Широкой публике это издание никогда не демонстрировали. На выставке будет возможность оценить как отдельные листы, так и альбом целиком. Посетители смогут оценить карикатуры с 19 ноября по 14 декабря 2025 года в Музейно-выставочном комплексе Российской академии художеств в Галерее искусств Зураба Церетели.
