Собянин: Вольерный комплекс для панды Катюши откроется в этом году

В частности, запланировано открытие вольерных комплексов для панды Катюши, которые будут находиться старой территории в зоне «Круг катания», а также для золотистых курносых обезьян. Кроме того, в этом году стартует первый этап реконструкции исторической территории зоопарка.

«В Московском зоопарке живет порядка 15,7 тысячи представителей фауны — больше половины из них относятся к редким и исчезающим видам», - напомнил мэр.

Градоначальник также добавил, что Московский зоопарк в 2025 году посетили более 3,2 млн человек.

Ранее гендиректор Московского зоопарка Светлана Акулова заявила, что панда Катюша сможет находиться в России в рамках соглашения с КНР на 15 лет, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

