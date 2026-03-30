Собянин: Вольерный комплекс для панды Катюши откроется в этом году
Работа по развитию Московского зоопарка в 2026 году будет продолжена. Об этом в своём канале в Max заявил мэр столицы Сергей Собянин.
В частности, запланировано открытие вольерных комплексов для панды Катюши, которые будут находиться старой территории в зоне «Круг катания», а также для золотистых курносых обезьян. Кроме того, в этом году стартует первый этап реконструкции исторической территории зоопарка.
«В Московском зоопарке живет порядка 15,7 тысячи представителей фауны — больше половины из них относятся к редким и исчезающим видам», - напомнил мэр.
Градоначальник также добавил, что Московский зоопарк в 2025 году посетили более 3,2 млн человек.
Ранее гендиректор Московского зоопарка Светлана Акулова заявила, что панда Катюша сможет находиться в России в рамках соглашения с КНР на 15 лет, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
- «Везде бардак!»: Пашиняну предрекли крах на выборах в парламент
- «Обошла казино!»: Зависимость от видеоигр назвали бичом для молодежи
- В Калужской области угнали грузовики с санкционной продукцией
- Быстрые и опасные: В России призвали навести порядок с питбайками
- Генпрокуратура потребовала национализировать активы сенатора Ахмата Салпагарова
- Песков: РФ готова оставаться надежным поставщиком энергоресурсов
- Песков: Поставки нефтепродуктов на Кубу обсуждались с США
- Telegram за выходные заблокировал более 150 тысяч групп и каналов
- В Кремле рассказали о контактах России и Сербии о поставках газа
- Армия России освободила Луговское и Новоосиново