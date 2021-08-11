Владимира Стеклова выписали из больницы после коронавируса

Директор Московского современного художественного театра (МСХТ) Руслан Банковский заявил, что художественного руководителя МСХТ, народного артиста РФ Владимира Стеклова выписали из больницы, сообщает ТАСС.

По его словам, Стеклов чувствует себя хорошо и вскоре начнёт готовиться к гастрольным выступлениям театра «в ДНР и ЛНР».

«Врачи рекомендовали Владимиру Александровичу ежедневно находиться на свежем воздухе и совершать прогулки», - отметил Банковский.

Ранее 73-летний Владимир Стеклов был госпитализирован в одну из московских больниц. Врачи оценивали состояние российского актёра, как средней тяжести.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ГоспитализацияКоронавирусНародный Артист
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