Акция «Сад памяти» состоялась в городе воинской славы Ростове-на-Дону
В Ростове-на-Дону появился «Сад памяти», который организовали рядом со стадионом «Ростов Арена». В честь подвигов павших в Великой Отечественной войне высадили 92 саженца яблони, сливы, черёмухи, рябины, липы и сосны.
Участники акции, с учетом противоэпидемических требований, введенных в России из-за коронавируса, были экипированы для высадки саженцев в одноразовые перчатки, медицинские маски. Деревья высаживали на расстоянии 1,5-2 метра. Всего в акции «Сад памяти» участвовали не более 15 человек. В их числе представители министерства природных ресурсов и экологии, министерства сельского хозяйства Ростовской области, администрации Кировского района, на территории которого проходила акция, участники движения «Волонтёры Победы», а также сотрудники администрации города.
«Деревья – символы жизни, памяти о подвиге наших ветеранов, которые будут жить в сердцах их потомков. Каждое посаженное в рамках этой поистине всенародной акции дерево станет не только символом гордости за героев, выковавших Победу, но и символом нашего стремления к национальному единению», – сказал министр сельского хозяйства и продовольствия региона Константин Рачаловский.
Отмечается, что Ростов входит в число десяти наиболее пострадавших от Великой Отечественной войны городов России. Во время войны фашисты его оккупировали дважды - осенью 1941 года и летом 1942 года. К моменту освобождения в 1943 году в Ростове из более чем 500 тысяч населения оставалось лишь 170 тысяч жителей.
Напомним, всего в рамках акции «Сад памяти», которая продлится до 22 июня, в России и других странах планируется высадить 27 миллионов деревьев в память о 27 миллионах погибших в годы Великой Отечественной войны.
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