Акция «Сад памяти» состоялась в городе воинской славы Ростове-на-Дону

«Деревья – символы жизни, памяти о подвиге наших ветеранов, которые будут жить в сердцах их потомков. Каждое посаженное в рамках этой поистине всенародной акции дерево станет не только символом гордости за героев, выковавших Победу, но и символом нашего стремления к национальному единению», – сказал министр сельского хозяйства и продовольствия региона Константин Рачаловский.

Отмечается, что Ростов входит в число десяти наиболее пострадавших от Великой Отечественной войны городов России. Во время войны фашисты его оккупировали дважды - осенью 1941 года и летом 1942 года. К моменту освобождения в 1943 году в Ростове из более чем 500 тысяч населения оставалось лишь 170 тысяч жителей.

Напомним, всего в рамках акции «Сад памяти», которая продлится до 22 июня, в России и других странах планируется высадить 27 миллионов деревьев в память о 27 миллионах погибших в годы Великой Отечественной войны.



