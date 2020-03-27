Более 1 млн деревьев уже высажено в рамках международной акции «Сад памяти»

Уже более 1 миллиона молодых деревьев высажено в 26 регионах России за 10 дней с начала международной акции «Сад памяти». Всего планируется посадить 27 миллионов деревьев по официальному числу погибших в годину великих испытаний.

Сады памяти появляются практически ежедневно. Так, в Туапсе 20 магнолий высажены возле стелы «Город воинской славы», на аллее Героев Советского Союза – участников Туапсинской оборонительной операции. В национальном парке Сочи стало больше на 550 деревьев. В сквере села Дивноморское появились 75 растений в память о погибших земляках.

Во столице Северной Осетии – Алании на территории Мемориала Славы появилась аллея из 79 именных деревьев - по числу уроженцев республики – Героев Советского Союза. Присоединились к памятному марафону в Черкесске, Махачкале, Моздоке, лесничествах Дагестана.

В связи с карантинными мерами, вводимыми в России для противодействия распространению коронавируса, организаторы акции призывают ветеранов и всех пожилых людей, попадающих в группу риска, воздержаться от участия в посадках.

Все остальные активисты должны соблюдать правила безопасности: сажать деревья на расстоянии не менее двух метров друг от друга, не собираться вместе трёх человек. Кроме того, «Волонтеры Победы» просят присоединяться к акции в масках и одноразовых перчатках.

Помимо российских регионов «Сады памяти» появляются за границей – в Таджикистане, Греции, Непале, на Кипре. Мероприятие объединило на сегодня свыше 5 тысяч добровольцев.

