Фальков: Для будущих педагогов выделено больше всего бюджетных мест в вузах РФ

В этом году по направлению «Образование и педагогические науки», по его словам, выделено 75 тысяч мест.

Министр отметил, что на втором месте находятся «айтишники». Для них в вузах предусмотрено почти 48,5 тысяч мест. Призовую тройку замкнули медицинские специальности, почти 30 тысяч мест.

«Для специалистов в сфере сельского, лесного и рыбного хозяйства - 27 тысяч мест. В этом году в топ-5 вошло "Машиностроение" - 21,5 тысяча мест», - уточнил Фальков.

Он также отметил, что большинство бюджетных мест на 2024/2025 учебный год - 73% - распределены в регионы РФ.

Глава Минобрнауки подчеркнул, что это принципиальная позиция ведомства, которая сохраняется на протяжении ряда лет.

Ранее министр науки и высшего образования Валерий Фальков назвал нехватку квалифицированных кадров главной проблемой вузов в России, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

