Фальков: Для будущих педагогов выделено больше всего бюджетных мест в вузах РФ
Для будущих учителей традиционно выделено больше всего бюджетных мест в вузах России, заявил глава Минобрнауки Валерий Фальков, сообщает «Российская газета».
В этом году по направлению «Образование и педагогические науки», по его словам, выделено 75 тысяч мест.
Министр отметил, что на втором месте находятся «айтишники». Для них в вузах предусмотрено почти 48,5 тысяч мест. Призовую тройку замкнули медицинские специальности, почти 30 тысяч мест.
«Для специалистов в сфере сельского, лесного и рыбного хозяйства - 27 тысяч мест. В этом году в топ-5 вошло "Машиностроение" - 21,5 тысяча мест», - уточнил Фальков.
Он также отметил, что большинство бюджетных мест на 2024/2025 учебный год - 73% - распределены в регионы РФ.
Глава Минобрнауки подчеркнул, что это принципиальная позиция ведомства, которая сохраняется на протяжении ряда лет.
Ранее министр науки и высшего образования Валерий Фальков назвал нехватку квалифицированных кадров главной проблемой вузов в России, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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