Актрису Удовиченко с коллегами не пустили на Украину
Российских актеров Ларису Удовиченко, Андрея Бутина и Сергея Колесникова, а также одного их сопровождающего, не пустили на территорию Украины.
Удовиченко и Колесников должны были участвовать в постановке в Запорожье и еще нескольких украинских городах, пишут «Известия».
Издание отмечает, что Колесникову отказали во въезде из-за того, что он ранее посещал Крым, а другие актеры якобы не смогли «доказать» целесообразность своего визита на Украину.
Напомним, власти Украины отказывают во въезде россиянам и иностранцам, которые посещают Крым без разрешения Киева. По состоянию на январь 2020 года погранслужба Украины возбудила дела 4,1 тыс. человек за «незаконное», по мнению ведомства, посещение полуострова.
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