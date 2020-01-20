Актрису Удовиченко с коллегами не пустили на Украину

Удовиченко и Колесников должны были участвовать в постановке в Запорожье и еще нескольких украинских городах, пишут «Известия».

Издание отмечает, что Колесникову отказали во въезде из-за того, что он ранее посещал Крым, а другие актеры якобы не смогли «доказать» целесообразность своего визита на Украину.

Напомним, власти Украины отказывают во въезде россиянам и иностранцам, которые посещают Крым без разрешения Киева. По состоянию на январь 2020 года погранслужба Украины возбудила дела 4,1 тыс. человек за «незаконное», по мнению ведомства, посещение полуострова.

