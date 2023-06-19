Актрису Лидию Федосееву-Шукшину перевели из реанимации в палату
19 июня 202313:39
Народная артистка РСФСР Лидия Федосеева-Шукшина «восстанавливается потихонечку». Об этом РИА Новости рассказала дочь артистки Ольга Шукшина.
По её словам, состояние актрисы улучшилось, но восстановление идёт очень медленно.
«Её состояние улучшилось, и она переведена из реанимации в палату... Она восстанавливается потихонечку в палате», - рассказала женщина.
Ранее Ольга Шукшина заявила, что Лидия Федосеева-Шукшина находится в больнице на плановом обследовании, сообщает RT.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru