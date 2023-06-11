Стас Пьеха раскрыл подробности госпитализации из-за проблем с сердцем
Российский певец Стас Пьеха объяснил, что его госпитализация в Боткинскую больницу связана с проблемами с сердцем.
«Неожиданно я вновь испугался за жизнь и ощутил ее несомненную ценность, хоть и понимал возможные вердикты, так как моя кардиограмма не устроила бригаду скорой помощи — меня доставили в Боткинскую больницу, где провели полный набор сердечных исследований», — написал он в Instagram (принадлежит организации Meta, признанной в РФ экстремистской).
Артист уточнил, что дальнейшая ситуация пока выглядит туманно. При этом коронарография оказалась «утешительной», с благодарностью отметил Стас Пьеха и призвал поклонников беречь здоровье.
О госпитализации 42-летнего артиста ранее в этот день сообщил источник «Известий». Исполнитель ночью почувствовал боли в сердце. Приехавшая скорая госпитализировала певца с подозрением на нестабильную стенокардию.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru