Актриса Троянова оспорила статус иноагента в суде
19 февраля 202416:46
Актриса Яна Троянова (признана иноагентом) оспорила свой статус, сообщает РИА Новости со ссылкой на Замоскворецкий суд Москвы.
«В суд поступил иск Трояновой Я.А., ответчиком выступает министерство юстиции России», - цитирует представителя суда агентство.
Дата рассмотрения не назначена. Троянова была признана иноагентом в ноябре прошлого года за фейки о российских властях, публичные заявления против спецоперации, а также участие на информплощадках, предоставляемых иностранными СМИ и иноагентами.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Россиян предупредили о сложностях при получении виз во Францию
- Медведев: С 1 января на военную службу приняли более 53 тысяч человек
- Три работника пострадали при возгорании на заводе в Саратовской области
- ЦИК назвал суммы, поступившие в избирательные фонды кандидатов в президенты
- В форму российских школьников предложили ввести аналог пионерского галстука
- Актриса Троянова оспорила статус иноагента в суде
- Адвокат Добровинский назвал выдумкой покаянные письма Ефремова к семье Захаровых
- Россия стала главным импортером грузинской минеральной воды
- США обсуждают санкции против китайских компаний якобы из-за сотрудничества с РФ
- СМИ: Выручка спортзалов в России выросла на 20%
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru