Актриса Троянова оспорила статус иноагента в суде

Актриса Яна Троянова (признана иноагентом) оспорила свой статус, сообщает РИА Новости со ссылкой на Замоскворецкий суд Москвы.

Актриса Олеся Железняк рассказала, что лишилась роли из-за поддержки СВО
«В суд поступил иск Трояновой Я.А., ответчиком выступает министерство юстиции России», - цитирует представителя суда агентство.

Дата рассмотрения не назначена. Троянова была признана иноагентом в ноябре прошлого года за фейки о российских властях, публичные заявления против спецоперации, а также участие на информплощадках, предоставляемых иностранными СМИ и иноагентами.

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ФОТО: РИА Новости
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