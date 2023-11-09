Актриса Олеся Железняк рассказала, что лишилась роли из-за поддержки СВО
Актриса, заслуженная артистка России Олеся Железняк заявила, что ей отказали в роли из-за поддержки специальной военной операции. Об этом Железняк рассказала в интервью проекту «Так сказать».
Артистка ранее открыто озвучивала свою позицию, отмечая, что поддерживает российскую армию.
По словам Железняк, недавно она готовилась к главной роли в одном из проектов, была утверждена и приехала на съемки.
«Не буду называть фамилий ничьих, но вдруг мне говорят: "Там будет сниматься артист, тоже в главной роли, который сказал, что он не снимается с тобой в одних проектах". Я была очень удивлена: "Как?! Этого не может быть. Почему?". Причем мы с ним снимались до этого», — поделилась артистка.
Актрисе объяснили, что неназванный коллега не хочет работать с ней из-за ее патриотической позиции. Железняк потеряла роль, по ее словам, поначалу она обижалась на артиста, но «пережила и отпустила» это.
Между тем стало известно, что актрису Яну Троянову, которая выступала против СВО, проверят из-за антироссийских высказываний, пишет Ura.ru.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru