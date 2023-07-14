Актриса Татьяна Васильева сообщила, что находится дома и чувствует себя хорошо
14 июля 202313:26
Народная артистка России, актриса Татьяна Васильева подтвердила «Газете.Ru» информацию о своей госпитализации и сообщила, что уже находится дома.
Она отметила, что чувствует себя хорошо. Актриса также рассказала, что ей сделали укол.
Ранее, 14 июля, Telegram-канал Mash сообщил, что Васильеву госпитализировали с гипертонией в состоянии средней тяжести. Отмечалось, что врачи осмотрели актрису, сделали КТ головного мозга, но никаких осложнений не нашли, сообщает «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru