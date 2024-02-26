Актриса Наталья Гвоздикова назвала москвичей отзывчивыми
26 февраля 202412:05
Народная артистка России Наталья Гвоздикова назвала москвичей добрыми и отзывчивыми. Своим мнением она поделилась в интервью журналу «Москвич Mag».
Звезда «Большой перемены» считает, что таких людей, как в России и в Москве в частности, «нет нигде».
«Щедрые, добрые, отзывчивые, которые отдадут последнюю картошку. И я так говорю, потому что сталкивалась с этим. Бабушке вечно звонили подруги из других городов, то ребята транзитом едут через Москву: "Могут остановиться у тебя?" Дедушка ругался всегда, а она никогда не отказывала, бежала в 40-й гастроном, относила продавщицам свои вкуснейшие пироги, а они ей для гостей какие-то дефицитные продукты оставляли», - рассказала Гвоздикова.
Она также назвала Москву своим домом, где она прожила большую часть своей жизни.
Ранее американский журналист Такер Карлсон заявил, что Москва производит более приятное впечатление по сравнению с любым городом в США. Его слова приводит Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Над территорией Белгородской области уничтожили украинский БПЛА
- Песков: РФ потребует у Дании разъяснений по ЧП на «Северных потоках»
- СМИ: С Инстасамки намерены взыскать 150 миллионов рублей за унижение психологов
- Путин поздравил Эрдогана с 70-летием
- Россияне стали чаще обращаться за психологической помощью
- «Чтобы не сбежал»: Жена Алибасова объяснила, почему продюсера держат в реанимации
- Австралия ввела санкции против сотрудников ФСИН из-за смерти Навального
- Полиция Дании остановила расследование диверсии на «Северных потоках»
- Умер актер из «Каменской» и «Страны глухих» Павел Поймалов
- Актриса Наталья Гвоздикова назвала москвичей отзывчивыми
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru