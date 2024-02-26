Актриса Наталья Гвоздикова назвала москвичей отзывчивыми

Звезда «Большой перемены» считает, что таких людей, как в России и в Москве в частности, «нет нигде».

«Щедрые, добрые, отзывчивые, которые отдадут последнюю картошку. И я так говорю, потому что сталкивалась с этим. Бабушке вечно звонили подруги из других городов, то ребята транзитом едут через Москву: "Могут остановиться у тебя?" Дедушка ругался всегда, а она никогда не отказывала, бежала в 40-й гастроном, относила продавщицам свои вкуснейшие пироги, а они ей для гостей какие-то дефицитные продукты оставляли», - рассказала Гвоздикова.

Она также назвала Москву своим домом, где она прожила большую часть своей жизни.

Ранее американский журналист Такер Карлсон заявил, что Москва производит более приятное впечатление по сравнению с любым городом в США. Его слова приводит Telegram-канал «Радиоточка НСН».

