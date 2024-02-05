Медведев назвал переезд в Москву в 1999 году «не самым простым выбором»

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев рассказал о своем переезде из Санкт-Петербурга в Москву в 1999 году. Политик дал интервью телеканалу «Культура».

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По словам зампреда Совбеза, предложение о переезде в столицу он получил лично от Владимира Путина. Медведев отметил, что это был «не самый простой выбор».

Политик рассказал, что понимал, что в случае переезда в Москву его научная и преподавательская карьера в Санкт-Петербургском государственном университете завершится.

С 1988 года Медведев преподавал гражданское и римское право на юридическом факультете СПбГУ, напоминает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:МоскваСанкт-ПетербургДмитрий Медведев

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