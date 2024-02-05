Медведев назвал переезд в Москву в 1999 году «не самым простым выбором»

По словам зампреда Совбеза, предложение о переезде в столицу он получил лично от Владимира Путина. Медведев отметил, что это был «не самый простой выбор».

Политик рассказал, что понимал, что в случае переезда в Москву его научная и преподавательская карьера в Санкт-Петербургском государственном университете завершится.

С 1988 года Медведев преподавал гражданское и римское право на юридическом факультете СПбГУ, напоминает «Радиоточка НСН».

