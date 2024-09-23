Актриса Наталья Андрейченко заявила, что ей отвратительно движение MeToo

«Мы живем на планете перевернутых ценностей. Люди, которые этого не понимают, попадаются в ту ловушку, из которой выскочить трудно, потому что те машины и те психологические институты, которые я назвала бы «институтами психотропного оружия», вот эти все MeToo», — пояснила она в беседе с «Газетой.Ru».

Движение, созданное для придания огласки случаев сексуального насилия и домогательств, получило широкую известность после того, как в сексуальных преступлениях обвинили продюсера Харви Вайнштейна. По словам Андрейченко, она лично знакома с некоторыми из обвинителей. Как добавила актриса, за поведением жертв также стоят перевернутые ценности.

Ранее сообщалось, что шестнадцать женщин обвинили известного американского иллюзиониста Дэвида Копперфильда в сексуальных домогательствах и неподобающем поведении, когда им не было 18 лет. Речь идет об инцидентах в период с 1980-х по 2014 год, напоминает «Радиоточка НСН».

