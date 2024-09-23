Актриса Наталья Андрейченко заявила, что ей отвратительно движение MeToo
Движение MeToo является «институтом психотропного оружия», заявила актриса Наталья Андрейченко.
«Мы живем на планете перевернутых ценностей. Люди, которые этого не понимают, попадаются в ту ловушку, из которой выскочить трудно, потому что те машины и те психологические институты, которые я назвала бы «институтами психотропного оружия», вот эти все MeToo», — пояснила она в беседе с «Газетой.Ru».
Движение, созданное для придания огласки случаев сексуального насилия и домогательств, получило широкую известность после того, как в сексуальных преступлениях обвинили продюсера Харви Вайнштейна. По словам Андрейченко, она лично знакома с некоторыми из обвинителей. Как добавила актриса, за поведением жертв также стоят перевернутые ценности.
Ранее сообщалось, что шестнадцать женщин обвинили известного американского иллюзиониста Дэвида Копперфильда в сексуальных домогательствах и неподобающем поведении, когда им не было 18 лет. Речь идет об инцидентах в период с 1980-х по 2014 год, напоминает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru