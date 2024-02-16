Главу команды «Формулы-1» «Ред Булл» Хорнера обвинили в домогательствах
16 февраля 202423:14
Подчиненная обвинила руководителя команды «Формулы-1» «Ред Булл» Кристиана Хорнера в домогательствах, пишет газета De Telegraaf.
Хорнер отправлял девушке сообщения сексуального характера. Позже он предложил ей $820 тысяч за молчание.
Хорнер возглавляет «Ред Булл» с момента основания команды в 2005 году. Ее пилоты становились чемпионами «Формулы-1» семь раз.
В начале февраля пресс-служба команды «Феррари» объявила о переходе британца Льюиса Хэмилтона. Гонщик 11 лет выступал за «Мерседес», напоминает «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru