Главу команды «Формулы-1» «Ред Булл» Хорнера обвинили в домогательствах

Хорнер отправлял девушке сообщения сексуального характера. Позже он предложил ей $820 тысяч за молчание.

Хорнер возглавляет «Ред Булл» с момента основания команды в 2005 году. Ее пилоты становились чемпионами «Формулы-1» семь раз.

В начале февраля пресс-служба команды «Феррари» объявила о переходе британца Льюиса Хэмилтона. Гонщик 11 лет выступал за «Мерседес», напоминает «Радиоточка НСН».

