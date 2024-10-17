Ирина Горбачева заявила, что в российское кино стало коммерческим

По её словам, «индустрия стала более заточенной под моду», а задача на зарабатывание денег убивает желание экспериментировать.

«Ставится задача: заработать денег... Всё меньше и меньше остается чистого творчества... Почему не попробовать что-то новое, не задать самим какие-то тенденции?» - сказала она.

Ранее российский писатель Сергей Лукьяненко раскритиковал увлечение российских кинематографистов съемками ремейков советских фильмов, отметив, что это таит угрозу для всей киноиндустрии и может обрушить весь кинорынок, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».