Ирина Горбачева заявила, что в российское кино стало коммерческим

Кино постепенно становится всё более продюсерским. Об этом в интервью изданию «Сноб» заявила актриса Ирина Горбачёва.

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По её словам, «индустрия стала более заточенной под моду», а задача на зарабатывание денег убивает желание экспериментировать.

«Ставится задача: заработать денег... Всё меньше и меньше остается чистого творчества... Почему не попробовать что-то новое, не задать самим какие-то тенденции?» - сказала она.

Ранее российский писатель Сергей Лукьяненко раскритиковал увлечение российских кинематографистов съемками ремейков советских фильмов, отметив, что это таит угрозу для всей киноиндустрии и может обрушить весь кинорынок, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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