Барбара Брыльска посоветовала Лии Ахеджаковой уехать из России

Комментируя новость о том, что в театре «Современник» сняли постановку с участием народной артистки РФ, она отметила, что «такая Родина» недостойна Ахеджаковой.

«Конечно, ей нужно уезжать. Они не дадут ей жизни, эти коммунисты, проклятые Богом люди. Ей нужно уезжать и бороться, как мы», — процитировали ведущие Брыльску.

Ранее народный артист России Олег Басилашвили заявил в беседе с НСН, что готов заступиться за свою коллегу Лию Ахеджакову, отметив, что считает всё произошедшее полнейшим безобразием.

