Барбара Брыльска посоветовала Лии Ахеджаковой уехать из России
Польская актриса Барбара Брыльска в интервью YouTube-каналу «Абзац» заявила, что Лии Ахеджаковой следует уехать из России.
Комментируя новость о том, что в театре «Современник» сняли постановку с участием народной артистки РФ, она отметила, что «такая Родина» недостойна Ахеджаковой.
«Конечно, ей нужно уезжать. Они не дадут ей жизни, эти коммунисты, проклятые Богом люди. Ей нужно уезжать и бороться, как мы», — процитировали ведущие Брыльску.
Ранее народный артист России Олег Басилашвили заявил в беседе с НСН, что готов заступиться за свою коллегу Лию Ахеджакову, отметив, что считает всё произошедшее полнейшим безобразием.
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