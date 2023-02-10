Барбара Брыльска посоветовала Лии Ахеджаковой уехать из России

Польская актриса Барбара Брыльска в интервью YouTube-каналу «Абзац» заявила, что Лии Ахеджаковой следует уехать из России.

«Офицеры России» поддержали отстранение Лии Ахеджаковой

Комментируя новость о том, что в театре «Современник» сняли постановку с участием народной артистки РФ, она отметила, что «такая Родина» недостойна Ахеджаковой.

«Конечно, ей нужно уезжать. Они не дадут ей жизни, эти коммунисты, проклятые Богом люди. Ей нужно уезжать и бороться, как мы», — процитировали ведущие Брыльску.

Ранее народный артист России Олег Басилашвили заявил в беседе с НСН, что готов заступиться за свою коллегу Лию Ахеджакову, отметив, что считает всё произошедшее полнейшим безобразием.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО:
ТЕГИ:КультураЭмиграцияНародный АртистАктрисаЛия Ахеджакова
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры