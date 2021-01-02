Актеры Василий Лановой и Ирина Купченко заболели коронавирусом
Народный артист СССР Василий Лановой вместе с супругой народной артисткой РСФСР Ириной Купченко находятся в больнице. У обоих диагностирован коронавирус, об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на директора театра имени Вахтангова Кирилла Крока.
«Василий Семенович госпитализирован в больницу с диагнозом COVID-19, у него два теста, оба - положительные. Поэтому его сегодня, учитывая возраст (86 лет – прим. НСН), решили госпитализировать», - пояснил Крок.
Вместе с Лановым в больнице находится его жена Ирина Купченко.
«У Василия Семеновича температура 37,5-37,8 и кашель, у Ирины Петровны пока бессимптомно», - отметил собеседник агентства.
Из-за госпитализации актеров театр внесет изменения в репертуар.
Василий Лановой сыграл в фильмах «Офицеры», «Война и мир» «Семнадцать мгновений весны», «Аттестат зрелости», «Адъютант его превосходительства» и других.
Ирина Купченко известна по ролям в фильмах «Обыкновенное чудо», «Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона: Собака Баскервилей» и прочих.
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