Актеры Василий Лановой и Ирина Купченко заболели коронавирусом

«Василий Семенович госпитализирован в больницу с диагнозом COVID-19, у него два теста, оба - положительные. Поэтому его сегодня, учитывая возраст (86 лет – прим. НСН), решили госпитализировать», - пояснил Крок.

Вместе с Лановым в больнице находится его жена Ирина Купченко.

«У Василия Семеновича температура 37,5-37,8 и кашель, у Ирины Петровны пока бессимптомно», - отметил собеседник агентства.

Из-за госпитализации актеров театр внесет изменения в репертуар.

Василий Лановой сыграл в фильмах «Офицеры», «Война и мир» «Семнадцать мгновений весны», «Аттестат зрелости», «Адъютант его превосходительства» и других.

Ирина Купченко известна по ролям в фильмах «Обыкновенное чудо», «Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона: Собака Баскервилей» и прочих.

