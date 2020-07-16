«Бессмертный полк» вновь перенесли, но COVID-19 стал отступать

Организаторы отложили шествие «Бессмертного полка», назначенное на 26 июля, из-за эпидемиологической ситуации в регионах России. Акция уже несколько лет проходит в России 9 мая, в День Победы. Из-за коронавируса в этом году мероприятие прошло только в виртуальном формате. Выступая в конце весны, президент Владимир Путин предложил провести марш «Бессмертного полка» 26 июля, в День Военно-морского флота. Вместе с тем, глава государства тогда не исключил, что он вновь может быть перенесен в зависимости от эпидемиологической ситуации:

«Будем руководствоваться только ответственным подходом. Жизнь, здоровье и безопасность людей для нас главная, безусловная ценность», - заявил Путин.

Не возникает никаких сомнений в том, что в условиях гуляющего по стране коронавируса многотысячные шествия в российских городах, а в Москве «Бессмертный полк» и вовсе собирается сотни тысяч людей, станут причиной мощной вспышки заболеваемости. В тот самый момент, когда инфекция вроде бы стала отступать. Во всяком случае, премьер-министр Михаил Мишустин заявил накануне, что страна прошла через самую серьезную стадию эпидемии. «Обстановка объективно улучшается. Пик распространения вируса пройден», - сказал глава правительства. В свою очередь, мэр Москвы Сергей Собянин выразил надежду на то, что возвращение ограничительных мер из-за эпидемии коронавируса вряд ли произойдет.

Что касается новых сроков проведения акции, то предложения разнятся. Накануне сообщалось, что она может быть перенесена на 2 сентября. Однако сегодня сопредседатель Общероссийского движения «Бессмертный полк» народный артист СССР Василий Лановой отметил, что другая дата проведения мероприятия вызывает много вопросов и предложил провести шествие 9 мая 2021 года. «Десятки миллионов людей уже приняли участие в памятных мероприятиях, призванных прославить наших отцов, дедов и прадедов. 9 мая, 22 и 24 июня мы вспоминали их подвиг, чествовали живых и почтили память ушедших. Может быть, стоит подумать и провести шествие в полноценном формате в День Победы 9 мая 2021 года?», — сказал он.

Владимир Путин пока не высказывал своего мнения относительно целесообразности переноса акции «Бессмертный полк» на осень. Как заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков, сам Путин такую инициативу не выдвигал. По словам представителя Кремля, глава государства озвучит новые предложения, если таковые появятся.

