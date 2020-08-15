Актера Михаила Ефремова выписали из больницы
Актера Михаила Ефремова, которого судят за смертельное ДТП в центре Москвы, выписали из больницы. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на адвоката Эльмана Пашаева.
«Он находится дома. Я с ним еще не виделся, не знаю, какой был диагноз», — отметил защитник.
Напомним, Михаила Ефремова в бессознательном состоянии госпитализировали во вторник из зала суда в Боткинскую больницу. По словам Пашаева, врачи подтвердили инсульт у актера.
Накануне «Пятый канал» со ссылкой на источник сообщил об отсутствии у Ефремова острого нарушения мозгового кровообращения.
Рассмотрение дела перенесено на 18 августа. Актеру грозит от пяти до 12 лет колонии.
Ранее гендиректор киноконцерна «Мосфильм», режиссер Карен Шахназаров в эфире НСН призвал прекратить «шоу» вокруг дела Ефремова.
«Из-за всей этой раздутой кампании вокруг этого дела хочется попросить всех остановиться и дать разобраться суду, сделать свою работу. Прекратите из этого делать бесконечное шоу! Мне кажется, что это уже насмешка над правосудием. Я, кстати, очень сочувствую пострадавшей стороне, людям, которые вынуждены тоже во всем этом участвовать. На мой взгляд, эта ситуация говорит о многом в вопросе морального состояния нашего общества», – сказал Шахназаров.
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