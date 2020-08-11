Суд, инсульт, реанимация: Михаил Ефремов госпитализирован

Уже в момент прибытия Михаила Ефремова к зданию суда на очередное заседание во вторник утром стало понятно, что состояние его здоровья далеко от того, чтобы считаться удовлетворительным: из автомобиля судебных приставов он смог выбраться только с их помощью и, хромая, прошел в здание. Вскоре туда вызвали скорую помощь, которая и увезла артиста в больницу. Туда его доставили уже без сознания.

В Боткинской больнице, куда Михаила Ефремова доставили на «скорой», ему поставили диагноз «инсульт». Состояние на момент поступления оценивалось как тяжелое, однако к вечеру ТАСС сообщил о стабилизации состояния артиста. Он остается в нейрореанимации. Как стало известно агентству, состояние актера ухудшилось еще в воскресенье, ему домой вызывали врачей, но от госпитализации он отказался.

Несостоявшееся сегодня заседание по делу о ДТП с участием Ефремова отложено на среду, - сообщили в пресс-службе Пресненского суда еще до того, как стал известен поставленный ему диагноз. Ефремов обвиняется в совершении ДТП, повлекшего смерть человека. Авария случилась 8 июня на Садовом кольце в Москве. Погиб водитель минифургона, с которым столкнулся джип Ефремова. Как установило следствие, в момент аварии артист находился в состоянии опьянения, а его автомобиль был исправен. Признать вину Ефремов отказался, сославшись на то, что ничего не помнит.

Весьма неожиданным оказался комментарий нынешних событий со стороны защиты потерпевших. Анна Бутырина, недавно привлеченная к процессу адвокатом семьи погибшего Александром Добровинским, заявила, что стороне обвинения не дали комментариев о состоянии «так и не появившегося в зале судебного заседания» Ефремова и не предоставили медицинских документов о его здоровье. По ее словам, которые приводит «Лента.ру», «это очередное цирковое выступление Ефремова и его защитника». Г-жа Бутырина принимает участие в слушаниях по делу Ефремова с минувшего четверга. В первый же день произошла словесная перепалка между ней и адвокатом Ефремова Эльманом Пашаевым, помощницей которого она ранее работала.

Вывод г-жи Бутыриной о «цирковом представлении» прокомментировал в эфире НСН президент Союза адвокатов России Игорь Трунов. По его словам, разговоры о том, что Ефремов «может симулировать, сомнительны из-за его возраста и вредных привычек». Вместе с тем, он обратил внимание на существование определенного перечня болезней, при которых подсудимого освобождают от ответственности даже при обвинительном приговоре в силу их несовместимости с исполнением наказания. Правда, на практике по этой причине осужденных освобождают очень редко, - указал собеседник НСН.

